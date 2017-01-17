Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Начальник Генерального штаба Вооруженных сил принял участие на заседании НАТО.

Как передает Report, об этом сoобшил Министерство Обороны Азербайджана.

17 января первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-полковник Наджмеддин Садыков принял участие в Брюссель (Королевство Бельгия) на заседании Военного комитета Североатлантического Альянса в форматах "Решительная поддержка" и "Платформа по Совместимости".