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    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил принял участие на заседании НАТО

    Наджмеддин Садыков принял участие на заседании Военного комитета Североатлантического Альянса

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Начальник Генерального штаба Вооруженных сил принял участие на заседании НАТО.

    Как передает Report, об этом сoобшил Министерство Обороны Азербайджана.

    17 января первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-полковник Наджмеддин Садыков принял участие в Брюссель (Королевство Бельгия) на заседании Военного комитета Североатлантического Альянса в форматах "Решительная поддержка" и "Платформа по Совместимости".

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