​Начальник Генерального штаба Вооруженных cил Азербайджана встретился с белорусским коллегой

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – начальник Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился 13 июля с находящимся с официальным визитом в нашей стране первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь, генерал-майором Олегом Белоконевым.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Белорусская делегация сначала посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой. Гости также посетили Аллею шехидов, и почтили память наших героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили венки и цветы к их могилам.

Затем в министерстве обороны состоялась официальная церемония встречи. Гость прошел перед почетным караулом, после чего были озвучены гимны двух стран. Согласно протоколу гость оставил запись в "Книге почета".

Состоялась встреча между начальниками Генеральных штабов Вооруженных сил двух стран один на один и в расширенном составе.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник Н.Садыков подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Беларусью во всех областях, в том числе в военной сфере. Имеются широкие возможности для развития сотрудничества между нашими странами в военно-технической сфере и в области военного образования.

"Я уверен, что Ваш визит послужит развитию сотрудничества между нашими Вооруженными силами, участие же представительной белорусской делегации на выставке "АDEX-2016", которая состоится в сентябре 2016 года в городе Баку, придаст дополнительный импульс развитию двусторонних дружеских отношений в военной и военно-технической сферах между нашими государствами", - отметил генерал-полковник Н.Садыков.

Затрагивая военно-политическую обстановку в регионе, Н.Садыков заявил: "В результате армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, продолжающегося долгие годы, до сих пор остаются под оккупацией 20% территории Азербайджана, более одного миллиона наших соотечественников изгнаны со своих родных земель. Этот конфликт является основной угрозой региональной стабильности. Мы верим, что Республика Беларусь в рассмотрении вопроса урегулирования этого конфликта, будет и впредь поддерживать объективную позицию Азербайджана".

На встрече была затронута деятельность, служащая укреплению сотрудничества в военной области и взаимного доверия между Азербайджаном и Беларусью. Был особо отмечен вклад наших стран в региональную безопасность.

Затем О.Белоконев, выразив свою удовлетворенность визитом в нашу страну, подчеркнул важность этих встреч и расширения взаимных связей в укреплении азербайджано-белорусских отношений.

В рамках визита, который продлится до 15 июля, планируется посещение белорусской делегацией Военной Академии Вооруженных сил, авиационной базы Военно-воздушных сил, штаба Военно-морских сил и полигона по морской подготовке и водолазному делу, а также воинскую часть миротворческих сил.