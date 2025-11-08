На военном параде в Баку впервые продемонстрированы барражирующие боеприпасы Hero-120
Армия
- 08 ноября, 2025
- 15:10
Арсенал азербайджанской армии пополнился новой военной техникой.
Как сообщает Report, это недавно принятые на вооружение барражирующие боеприпасы Hero-120.
Данная техника впервые продемонстрирована на военном параде в Баку 8 ноября, посвященном пятой годовщине Победы Азербайджана в Отечественной войне.
