На военном параде в Баку впервые продемонстрированы барражирующие боеприпасы Hero-120

Арсенал азербайджанской армии пополнился новой военной техникой.

Как сообщает Report, это недавно принятые на вооружение барражирующие боеприпасы Hero-120.

Данная техника впервые продемонстрирована на военном параде в Баку 8 ноября, посвященном пятой годовщине Победы Азербайджана в Отечественной войне.