На военном параде в Баку продемонстрировано современное вооружение Азербайджанской армии - СПИСОК

Азербайджанская армия - самая сильная и технологически развитая военная сила на Южном Кавказе. Несмотря на ограниченные возможности вооруженных сил Азербайджана в начале 1990-х годов, проведенные сразу после восстановления независимости масштабные реформы, работы по обновлению парка военной техники и внедрение современных технологий позволили армии подняться на совершенно новый уровень.

Сегодня техника Азербайджанской армии занимает лидирующие позиции в регионе как по количеству и качеству, так и по соответствию современным боевым концепциям. Благодаря современным технологиям, профессиональным военным кадрам, национальному производственному потенциалу и стратегическим партнерствам Вооружённые Силы Азербайджана находятся на высоком уровне боевой подготовки. Эта мощь укрепляет не только обороноспособность страны, но и ее роль в обеспечении мира и стабильности в регионе.

Военная техника, продемонстрированная на военном параде в Баку, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне, наглядно отражает многоуровневый, современный и интегрированный боевой потенциал Азербайджанской армии. На параде был представлен широкий спектр образцов - от бронеавтомобилей до дальнобойных ракетных комплексов, от систем противовоздушной обороны до высокоточных беспилотных летательных аппаратов и артиллерийских систем. Такое разнообразие позволяет армии эффективно выполнять как оборонительные, так и оперативно-тактические наступательные задачи.

Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет обзор систем вооружения, военной техники и авиационных средств, продемонстрированных на военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

Специальная оперативная автомобильная техника и бронетранспортеры

На параде были представлены бронированные оперативно-управляющие и маневренные автомобили SandCat-Stomer, оснащенные 12,7-мм пулеметами, противотанковыми управляемыми ракетами SPIKE-ER (I-AR) и 120-мм минометами SPEAR. Это говорит о том, что Азербайджанская армия придает большое значение оперативности и мобильности в операциях. Новые образцы, принятые на вооружение и произведенные Национальной оборонной промышленностью, - специализированные транспортные средства VAŞAQ для специальных операций, бронеавтомобили медицинской эвакуации COBRA-II, служебные патрульные автомобили Land Rover-110, противотанковый управляемый ракетный комплекс, установленный на базе SKIF - COBRA, БТР 82A, БМП, танки "T-72M1" и "T-90S" свидетельствуют о боеспособности и стратегическом превосходстве Азербайджанской армии.

Системы ПВО

На параде были продемонстрированы средства ПВО, состоящие на вооружении Азербайджанской армии. Были представлены ЗРК "С-125 TM", "Бук-MБ" и "Бук-MБ2K", ЗРК "İLDIRIM-8", дальнобойный зенитно-ракетный комплекс "С-300" - "Фаворит", зенитно-ракетный комплекс "Tор-2M", а также новый продукт отечественной оборонной промышленности - многофункциональный мобильный боевой комплекс против воздушных целей "VIKING". Демонстрировались модернизированная самоходная зенитная установка "Шилка" и недавно принятый на вооружение дальнобойный зенитно-ракетный комплекс "HQ-9" (EYC KÜ-9). Все это отражает многоуровневую, надежную и устойчивую к боевым условиям систему ПВО Азербайджана.

БПЛА и беспилотные системы

На военном параде на площади Азадлыг были представлены БПЛА, находящиеся на вооружении Азербайджанской армии, в том числе ударный БПЛА Orbiter-1KM, разведывательные Orbiter-2, Orbiter-3 и Orbiter-4, тактический разведывательный БПЛА Aerostar, вооруженный разведывательный БПЛА Bayraktar-TB2, недавно принятые на вооружение свободно летающие боеприпасы Hero-120 (HIRO) и Sky Striker (Strayker), тактический-разведывательный БПЛА Orbiter-5, ударный БПЛА Harop, тактический разведывательный БПЛА Hermes-450, а также недавно принятый на вооружение надводный камикадзе-аппарат KAYRA. Эти системы открывают перед армией новые тактические возможности при ведении разведывательных маневров, операций на море и на суше. Бронированные автомобили типа Marauder и Matador с противоминной защитой символизируют технологическое превосходство армии.

Ракетно-артиллерийские комплексы

Продемонстрированная на параде ракетно-артиллерийская техника говорит о техническом оснащении Азербайджанской армии. Самоходная минометная установка "Вена", самоходная 122-мм артиллерийская установка "Гвоздика", самоходная 152-мм артиллерийская установка "Акация", самоходная 152-мм артиллерийская установка "Мста-С", самоходная 203-мм артиллерийская установка "Пион", реактивная система залпового огня "Солнцепёк" (220 мм), противотанковая самоходная ракетная система "Хризантема-С", самоходная 152-мм артиллерийская система "Дана", недавно принятые на вооружение 155-мм самоходные артиллерийские системы NORA и DITA, реактивная система залпового огня 122 мм RM-70/85, недавно принятая на вооружение реактивная система ACCULAR на шасси PULS - управляемая РСЗО 122-мм калибра, реактивная система залпового огня 160 мм "Град", пусковая система SkyStriker BLOK-4, тактический ракетный комплекс Qasırğa - TRLG-230A, тактический ракетный комплекс TRG-300 , крупнокалиберная РСЗО 300-мм "Смерч", тактический ракетный комплекс 306-мм EKSTRA, оперативно-тактический ракетный комплекс 301 мм "Полонез", недавно принятый на вооружение оперативно-тактический ракетный комплекс калибра 370 мм Predator Hawk (HOUK), недавно принятый в арсенал Азербайджанской армии комплекс крылатых ракет ICEBREAKER, а также оперативно-тактический ракетный комплекс 624 мм LORA - мощь Вооруженных сил Азербайджана.

Военно-морские силы, береговая охрана и авиация

Зрелищное авиационное шоу с участием азербайджанских и турецких пилотов подарило присутствующим на параде особые впечатления. Боевые транспортные вертолеты "Ми-17" пронесли государственные флаги Азербайджана, Турции и Пакистана, а один из вертолетов "Ми-17" продемонстрировал портрет общенационального лидера Гейдара Алиева.

На параде были представлены боевые транспортные вертолеты "Ми-17", оснащенные дальнобойными ракетами класса "воздух–земля", учебно-тренировочные самолеты МFI-17 и L-39, военно-транспортный самолет "Ил-76", недавно принятые на вооружение транспортные самолеты C-27J, многоцелевые истребители JF-17 (CI EF), недавно поступившие на вооружение, а также многоцелевые истребители F-16 Военно-воздушных сил Турции и модернизированные штурмовики Су-25 "Лачин". Штурмовики "Су-25" окрасили небо в цвета государственного флага Азербайджана.

На параде были также продемонстрированы боевые корабли и катера Каспийского моря, что символизирует непоколебимую мощь Азербайджана в обеспечении суверенитета и стратегического контроля в региональных водах.

Отметим, что в военном параде принимали участие 5000 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, 240 военнослужащих Вооруженных Сил Турецкой Республики и 120 военнослужащих Вооруженных Сил Исламской Республики Пакистан. Кроме того, в параде были задействованы 50 авиационных средств Азербайджана, 5 авиационных средств Турции, 39 единиц специальной автомобильной техники и вооружений, 53 средства противовоздушной обороны, 63 ракетно-артиллерийские системы и 12 кораблей.