На учениях в Турции азербайджанские танки совершили маневры

Бронеподразделения Турции и Азербайджана проверили маневренность на “Зимних учениях - 2023” в турецком городе Карсе. Перед маневрами танки прошли техническое обслуживание и контроль.

Бронеподразделения Турции и Азербайджана проверили маневренность на “Зимних учениях - 2023” в турецком городе Карсе. Перед маневрами танки прошли техническое обслуживание и контроль.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Затем с участием танковых дивизий и механизированной пехотной дивизии обеих стран были выполнены наступательные задачи.

Согласно информации, во время учений использовались различные виды снарядов.

Отметим, что в учениях, в которых приняли участие 1758 военнослужащих из 17 стран, также используется 651 транспорт и 865 единиц оружия 28 различных видов. Препараты проводят при температуре минус 17 градусов.