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На учениях в Турции азербайджанские танки совершили маневры 

На учениях в Турции азербайджанские танки совершили маневры  Бронеподразделения Турции и Азербайджана проверили маневренность на “Зимних учениях - 2023” в турецком городе Карсе. Перед маневрами танки прошли техническое обслуживание и контроль.
Армия
31 января 2023 г. 15:45
На учениях в Турции азербайджанские танки совершили маневры 

Бронеподразделения Турции и Азербайджана проверили маневренность на “Зимних учениях - 2023” в турецком городе Карсе. Перед маневрами танки прошли техническое обслуживание и контроль.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Затем с участием танковых дивизий и механизированной пехотной дивизии обеих стран были выполнены наступательные задачи.

Согласно информации, во время учений использовались различные виды снарядов.

Отметим, что в учениях, в которых приняли участие 1758 военнослужащих из 17 стран, также используется 651 транспорт и 865 единиц оружия 28 различных видов. Препараты проводят при температуре минус 17 градусов.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Army's tanks perform maneuvers in exercises held in Turkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun tankları Türkiyədə keçirilən təlimlərdə manevrlər edib

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