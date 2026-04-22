На учениях "Гейдар Алиев-2026" состоялся День высокопоставленного наблюдателя

В рамках совместных учений "Гейдар Алиев-2026", проводимых в турецком Карсе в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, состоялся День высокопоставленного наблюдателя.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие группа военнослужащих Отдельной общевойсковой армии и представители аппарата военного атташе Азербайджана в Турции.

Сначала была предоставлена информация о современном вооружении и боевой технике, а также о размещении подразделений на местности и действиях, которые предстоит выполнить по этапам учений.

После ознакомления с планом гости наблюдали за ходом учений из командного пункта.

На учебном полигоне были практически отработаны различные эпизоды.

В завершение были поощрены отличившиеся на учениях военнослужащие, была сделана фотография на память.