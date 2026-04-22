    На учениях "Гейдар Алиев-2026" состоялся День высокопоставленного наблюдателя

    Армия
    • 22 апреля, 2026
    • 21:45
    На учениях Гейдар Алиев-2026 состоялся День высокопоставленного наблюдателя

    В рамках совместных учений "Гейдар Алиев-2026", проводимых в турецком Карсе в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, состоялся День высокопоставленного наблюдателя.

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие группа военнослужащих Отдельной общевойсковой армии и представители аппарата военного атташе Азербайджана в Турции.

    Сначала была предоставлена информация о современном вооружении и боевой технике, а также о размещении подразделений на местности и действиях, которые предстоит выполнить по этапам учений.

    После ознакомления с планом гости наблюдали за ходом учений из командного пункта.

    На учебном полигоне были практически отработаны различные эпизоды.

    В завершение были поощрены отличившиеся на учениях военнослужащие, была сделана фотография на память.

    Военные учения Азербайджано-турецкие отношения Отдельная общевойсковая армия
    Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun hərbi qulluqçuları "Heydər Əliyev-2026" birgə təlimində yüksək peşəkarlıq nümayiş etdiriblər
    Azerbaijan Combined Arms Army's servicemen demonstrate high professionalism during Heydar Aliyev-2026 joint exercise

