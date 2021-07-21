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На территории Ходжавендского района состоялось открытие новых воинских частей

На территории Ходжавендского района состоялось открытие новых воинских частей Согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению, организации службы войск и дальнейшему улучшению социально-бытовых услови
Армия
21 июля 2021 г. 14:29
На территории Ходжавендского района состоялось открытие новых воинских частей

Согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению, организации службы войск и дальнейшему улучшению социально-бытовых условий подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в пресс-службе минобороны, в целях организации боевого дежурства и службы войск на высоком уровне, а также обеспечения личного состава надлежащими бытовыми условиями, на территории Ходжавендского района введены в эксплуатацию две новые воинские части модульного типа, оснащенные современным оборудованием.

Отметим, что служебные помещения в комплексах оснащены кондиционерами, мебелью, современными санитарными узлами, постельными принадлежностями, кухонным оборудованием и генераторами.

Командир воинского объединения генерал-майор Маис Бархударов передал личному составу поздравления Верховного Главнокомандующего и Министра обороны по случаю открытия новых воинских частей и праздника Гурбан байрамы, пожелал успехов на службе. Группе военнослужащих, отличившихся на службе, были вручены ценные подарки.

Строительство новых воинских частей продолжается в плановом порядке и на других освобожденных территориях.

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Версия на английском языке ФотоNew military units commissioned in Khojavend region
Версия на азербайджанском языке ФотоXocavənddə yeni hərbi hissələrin açılışı olub - VİDEO

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