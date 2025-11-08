На параде в Баку прошла колонна Нацгвардии Службы государственной охраны
Армия
- 08 ноября, 2025
- 23:10
На военном параде в честь 5-й годовщины Победы в Отечественной войне торжественным маршем прошла колонна личного состава Национальной гвардии Службы государственной охраны Азербайджана.
Как сообщает Report, парадный расчет возглавил награжденный медалью "За военные заслуги" полковник-лейтенант Эльдар Гулиев.
Напомним, что 8 ноября на площади Азадлыг в Баку состоялся военный парад, приуроченный к 5-й годовщине Победы Азербайджана в Отечественной войне.
