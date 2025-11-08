Hərbi paradda Dövlət Mühafizə Xidmətinin Milli Qvardiyasından ibarət heyət də keçid edib
Vətən müharibəsində qazanılmış Zəfərin beşinci ildönümü münasibətilə keçirilən hərbi paradda Dövlət Mühafizə Xidmətinin Milli Qvardiyasından ibarət heyət də keçid edib.
"Report" xəbər verir ki, parad heyətinə "Hərbi xidmətlərə görə" medallı polkovnik-leytenantı Eldar Quliyevin rəhbərlik edib.
Qeyd edək ki, noyabrın 8-də Bakının Azadlıq meydanında Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş Hərbi parad keçirilib.
