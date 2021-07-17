На освобождённых территориях обнаружены 177 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.
Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 12 по 17 июля были обнаружены и обезврежены 54 противопехотные, 15 противотанковых мин и 108 неразорвавшихся боеприпасов.
В результате территория площадью 143 гектора была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.