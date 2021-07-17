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На освобождённых территориях обнаружены 177 мин

На освобождённых территориях обнаружены 177 мин Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.
Армия
17 июля 2021 г. 16:09
На освобождённых территориях обнаружены 177 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 12 по 17 июля были обнаружены и обезврежены 54 противопехотные, 15 противотанковых мин и 108 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 143 гектора была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке 177 mines found in liberated areas of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərdə 69 mina aşkarlanıb

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