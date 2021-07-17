На освобождённых территориях обнаружены 177 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 12 по 17 июля были обнаружены и обезврежены 54 противопехотные, 15 противотанковых мин и 108 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате территория площадью 143 гектора была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.