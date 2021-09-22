На освобожденных землях уничтожено более 16 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов

Инженерно-саперные подразделения Азербайджанской армии совместно с турецкими сапёрами продолжают работы по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Инженерно-саперные подразделения Азербайджанской армии совместно с турецкими сапёрами продолжают работы по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Проводится разминирование дорог с целью безопасного передвижения колонн автомобильной и боевой техники.

Ведутся инженерные работы по прокладке новых путей обеспечения в направлении позиций наших подразделений, дислоцированных в горной местности.

В распоряжение инженерно-саперных подразделений Азербайджанской Армии, дислоцированных на освобожденных территориях, передана техника "MEMATT" (механическое оборудование для разминирования) производства компании "ASFAT", подведомственной Министерству национальной обороны Турции. Эта техника была задействована в работах по очистке наших населенных пунктов и посевных площадей от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

На освобожденных территориях инженерно-саперными подразделениями на сегодняшний день было очищено от мин более 11 900 гектаров. В целом, утилизировано более 16 000 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В настоящее время на освобожденных территориях продолжаются мероприятия по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов.