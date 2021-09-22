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На освобожденных землях уничтожено более 16 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов

На освобожденных землях уничтожено более 16 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов Инженерно-саперные подразделения Азербайджанской армии совместно с турецкими сапёрами продолжают работы по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Армия
22 сентября 2021 г. 11:57
На освобожденных землях уничтожено более 16 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов
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Инженерно-саперные подразделения Азербайджанской армии совместно с турецкими сапёрами продолжают работы по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Проводится разминирование дорог с целью безопасного передвижения колонн автомобильной и боевой техники.

Ведутся инженерные работы по прокладке новых путей обеспечения в направлении позиций наших подразделений, дислоцированных в горной местности.

В распоряжение инженерно-саперных подразделений Азербайджанской Армии, дислоцированных на освобожденных территориях, передана техника "MEMATT" (механическое оборудование для разминирования) производства компании "ASFAT", подведомственной Министерству национальной обороны Турции. Эта техника была задействована в работах по очистке наших населенных пунктов и посевных площадей от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

На освобожденных территориях инженерно-саперными подразделениями на сегодняшний день было очищено от мин более 11 900 гектаров. В целом, утилизировано более 16 000 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В настоящее время на освобожденных территориях продолжаются мероприятия по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке Over 16,000 mines and unexploded ordnance found in liberated territories 
Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə 16000-dən çox mina və partlamamış döyüş sursatı aşkarlanıb

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