На конкурсе "Кубок моря" выполнены артиллерийские стрельбы

Военные моряки стран-участниц конкурса "Кубок моря", проходящего в рамках "Армейских международных игр-2021" в иранском городе Энзели, в ходе этапа соревнований по артиллерийским стрельбам, состоявшегося на военно-морском полигоне в Каспийском море, выпол

Военные моряки стран-участниц конкурса "Кубок моря", проходящего в рамках "Армейских международных игр-2021" в иранском городе Энзели, в ходе этапа соревнований по артиллерийским стрельбам, состоявшегося на военно-морском полигоне в Каспийском море, выполнили эпизод "Артиллерийские стрельбы по плавающей мине".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В соответствии с условиями задания, корабли на ходу успешно выполнили задачу по уничтожению артиллерийским огнем двух плавающих мин, израсходовав 32 снаряда.

Судейская комиссия провела оценку результатов по своевременному прибытию кораблей и уничтожению целей. По итогам задания, первое место было присуждено команде Ирана, набравшей 38 баллов, второго места удостоилась команда России с 36 баллами в активе, третье место заняла команда Казахстана, набравшая 34 балла, а на четвертом месте расположилась команда военных моряков Азербайджана, набравшая 28 баллов.

В настоящее время проводится очередной этап конкурса.