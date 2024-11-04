На Каспии прошли совместные учения Азербайджана и Ирана

Согласно протоколу заседания совместной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, подписанному между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Генеральным штабом Вооруженных Сил Исламской Республики Иран, будут проведены совместн

В иранском секторе Каспийского моря прошли совместные тактические учения "AZIREX-2024" с участием личного состава и кораблей Военно-морских сил Азербайджана и Исламской Республики Иран.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сообщается, что в рамках учений "Поиск и спасение на море" был представлен брифинг о целях и задачах, а также проведены взаимные обсуждения.

Учения проводились с целью укрепления военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном.

В ходе учений отрабатывались спасательные и медицинские мероприятия при кораблекрушениях, поисково-спасательные операции и действия по обеспечению безопасности судов.

"Все поставленные задачи на различных этапах учений были успешно выполнены, при этом военные моряки продемонстрировали высокий уровень профессионализма", - отмечает ведомство.

Напомним, что участие в учениях принимали 2 боевых корабля и более 100 военнослужащих личного состава ВМС Азербайджана.