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На Каспии будут проведены азербайджано-иранские тактические учения AZIREX-2024

На Каспии будут проведены азербайджано-иранские тактические учения AZIREX-2024 Совместные тактические учения AZIREX-2024 будут проведены с участием группы личного состава и кораблей Военно-морских сил Азербайджана и Ирана.
Армия
3 ноября 2024 г. 20:39
На Каспии будут проведены азербайджано-иранские тактические учения AZIREX-2024

Совместные тактические учения AZIREX-2024 будут проведены с участием группы личного состава и кораблей Военно-морских сил Азербайджана и Ирана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Учения пройдут согласно протоколу заседания совместной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, подписанному между Минобороны Азербайджана и Генштабом ВС Ирана.

Личный состав и боевые корабли ВМС Азербайджана, отправившиеся в соседнюю страну для участия в учениях, 2 ноября прибыли в морской порт Энзели.

В учениях "Поисково-спасательные операции на море", которые пройдут в иранском секторе Каспийского моря, примут участие 2 корабля и более 100 человек личного состава ВМС Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Xəzər dənizində “AZIREX-2024” birgə taktiki təlimi keçiriləcək

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