На Каспии будут проведены азербайджано-иранские тактические учения AZIREX-2024

Совместные тактические учения AZIREX-2024 будут проведены с участием группы личного состава и кораблей Военно-морских сил Азербайджана и Ирана.

Совместные тактические учения AZIREX-2024 будут проведены с участием группы личного состава и кораблей Военно-морских сил Азербайджана и Ирана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Учения пройдут согласно протоколу заседания совместной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, подписанному между Минобороны Азербайджана и Генштабом ВС Ирана.

Личный состав и боевые корабли ВМС Азербайджана, отправившиеся в соседнюю страну для участия в учениях, 2 ноября прибыли в морской порт Энзели.

В учениях "Поисково-спасательные операции на море", которые пройдут в иранском секторе Каспийского моря, примут участие 2 корабля и более 100 человек личного состава ВМС Азербайджана.