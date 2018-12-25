Президент Азербайджана: Важную роль в падении криминального режима Армении сыграли и наши военные победы

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "Важную роль в падении криминального режима Армении сыграли и наши военные победы", - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник, выступая на церемонии сдачи в эксплуатацию нового жилого комплекса, построенного для семей вынужденных переселенцев на территории Абшеронского района.

"Мы наращиваем нашу силу и мощь. Должен также отметить, что важную роль в падении криминального режима Армении сыграли и наши военные победы. В особенности, в результате апрельских боев и других наших последующих успешных операций созданный прежним руководством Армении миф о своей армии был развеян в пух и прах. Азербайджанская армия, азербайджанский солдат показали, что мы побеждаем и на поле боя. Наши военные победы сыграли особую роль в падении криминального режима Армении", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.