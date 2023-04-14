Мубариз Гурбанлы: Пытки азербайджанских военных показали миру лицо армян и Армении

Пленение и пытки азербайджанских военных, попавших в Армению по причине плохой видимости из-за неблагоприятной погоды, в очередной раз показали мировому сообществу лицо армян и Армении.

Пленение и пытки азербайджанских военных, попавших в Армению по причине плохой видимости из-за неблагоприятной погоды, в очередной раз показали мировому сообществу лицо армян и Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы.

По его словам, эти действия противоречат международным конвенциям и документам:

"Сегодня Армения повторяет те зверства, которые они совершали в отношении мирных жителей в Ходжалы. Причем делает это открыто на весь мир. Публикуя кадры избиения связанного, безоружного азербайджанского солдата, армяне пытаются компенсировать свое поражение в войне. Это категорически осуждается. То, что произошло, относится к числу преступлений, совершенных против человечества. Виновные в этом преступлении должны быть наказаны".