 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Мотострелковые подразделения Азербайджанской армии выполнили упражнения по стрельбе - ВИДЕО

    © mod.gov.az

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018-й год, на стрельбище личный состав мотострелковых подразделений Азербайджанской армии выполнил упражнения по стрельбе.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

    Военнослужащие выполнили задачи по поражению целей, установленных на различных дистанциях, из автоматов, миномётов и гранатомётов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi