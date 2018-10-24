Мотострелковые подразделения Азербайджанской армии выполнили упражнения по стрельбе - ВИДЕО

https://report.az/storage/news/74454aa03fd4f7dfa656976101e713b6/fd042316-fa7f-4fb1-95b3-8ddf269c90ca_292.jpg© mod.gov.az
Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018-й год, на стрельбище личный состав мотострелковых подразделений Азербайджанской армии выполнил упражнения по стрельбе.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.
Военнослужащие выполнили задачи по поражению целей, установленных на различных дистанциях, из автоматов, миномётов и гранатомётов.
News DepartmentАвтор новости