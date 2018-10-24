Мотострелковые подразделения Азербайджанской армии выполнили упражнения по стрельбе - ВИДЕО

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018-й год, на стрельбище личный состав мотострелковых подразделений Азербайджанской армии выполнил упражнения по стрельбе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Военнослужащие выполнили задачи по поражению целей, установленных на различных дистанциях, из автоматов, миномётов и гранатомётов.