Морские спецназовцы Азербайджана участвуют в учениях SAT-SAS-2024

Морские спецподразделения Азербайджана принимают участие в совместных учениях SAT-SAS-2024, проводимых с подразделениями подводного штурма и подводной обороны Военно-морских сил Турции.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Учения проходят на военно-морской базе Аксаз в турецком городе Мармарис в рамках плана подготовки на 2024 год.
В ходе тренировок морские спецназовцы с высоким профессионализмом выполнили задачи по захвату кораблей.
В последующие дни учений, согласно плану, подразделения специального назначения обеих стран будут выполнять задачи по отработке тактики сухопутных и морских боев, выполнению спуска с вертолёта, захвату условной прибрежной территории, поиску и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов и морских мин.
Совместные учения будут продолжаться до 29 ноября.