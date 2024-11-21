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Морские спецназовцы Азербайджана участвуют в учениях SAT-SAS-2024

Морские спецназовцы Азербайджана участвуют в учениях SAT-SAS-2024 Морские спецподразделения Азербайджана принимают участие в совместных учениях SAT-SAS-2024, проводимых с подразделениями подводного штурма и подводной обороны Военно-морских сил Турции.
Армия
21 ноября 2024 г. 11:14
Морские спецназовцы Азербайджана участвуют в учениях SAT-SAS-2024

Морские спецподразделения Азербайджана принимают участие в совместных учениях SAT-SAS-2024, проводимых с подразделениями подводного штурма и подводной обороны Военно-морских сил Турции.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Учения проходят на военно-морской базе Аксаз в турецком городе Мармарис в рамках плана подготовки на 2024 год.

В ходе тренировок морские спецназовцы с высоким профессионализмом выполнили задачи по захвату кораблей.

В последующие дни учений, согласно плану, подразделения специального назначения обеих стран будут выполнять задачи по отработке тактики сухопутных и морских боев, выполнению спуска с вертолёта, захвату условной прибрежной территории, поиску и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов и морских мин.

Совместные учения будут продолжаться до 29 ноября.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Naval Special Forces participate in SAT-SAS-2024 exercise
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın dəniz xüsusi təyinatlıları "SAT-SAS-2024" təlimində iştirak edir

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