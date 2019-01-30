Молодые лейтенанты приступили к службе в азербайджанской армии

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ 30 января в Учебно-образовательном центре Вооруженных сил состоялась очередная церемония выпуска молодых офицеров, которым по окончании "Курса подготовки офицера запаса" приказом министра обороны было присвоено воинское звание лейтенант.

Как сообщили Report в министерстве обороны, сначала участники мероприятия минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за территориальную целостность Азербайджана.

Затем был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на мероприятии, поздравив офицеров, удостоившихся первичного воинского звания лейтенант, пожелали им успехов в службе.

В завершение мероприятия офицерам, успешно окончившим курс, были вручены лейтенантские погоны и сертификаты.