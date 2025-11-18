Мобильная тренинговая группа НАТО проводит курс в Баку

Мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме проводит курс на тему "Изучение опыта" в Баку.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Курс проводится в соответствии с "Программой сотрудничества по индивидуальному партнерству" между Минобороны Азербайджана и НАТО на 2025 год.

Выступивший на открытии начальник Главного оперативного управления Министерства обороны генерал-лейтенант Азер Алиев поприветствовал гостей и участников, рассказал о значимости подобных мероприятий, направленных на расширение военного сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, и особо отметил, что азербайджанские военнослужащие успешно применяют в своей служебной деятельности опыт, обретенный за последние годы.

Затем инструкторы предоставили слушателям общую информацию о НАТО. Также были представлены брифинги по различным направлениям, связанным со штатной структурой НАТО, а также опытом, полученным в ходе проводимых учений и операций.

Отметим, что в международном мероприятии, проходящем в Центре военных игр Национального университета обороны, будут организованы теоретические и практические занятия по оперативному планированию и управлению в НАТО, а также по другим темам.