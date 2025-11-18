Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Мобильная тренинговая группа НАТО проводит курс в Баку

    Армия
    • 18 ноября, 2025
    • 18:59
    Мобильная тренинговая группа НАТО проводит курс в Баку

    Мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме проводит курс на тему "Изучение опыта" в Баку.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    Курс проводится в соответствии с "Программой сотрудничества по индивидуальному партнерству" между Минобороны Азербайджана и НАТО на 2025 год.

    Выступивший на открытии начальник Главного оперативного управления Министерства обороны генерал-лейтенант Азер Алиев поприветствовал гостей и участников, рассказал о значимости подобных мероприятий, направленных на расширение военного сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, и особо отметил, что азербайджанские военнослужащие успешно применяют в своей служебной деятельности опыт, обретенный за последние годы.

    Затем инструкторы предоставили слушателям общую информацию о НАТО. Также были представлены брифинги по различным направлениям, связанным со штатной структурой НАТО, а также опытом, полученным в ходе проводимых учений и операций.

    Отметим, что в международном мероприятии, проходящем в Центре военных игр Национального университета обороны, будут организованы теоретические и практические занятия по оперативному планированию и управлению в НАТО, а также по другим темам.

    Bakıda NATO-nun mobil təlim qrupu tərəfindən kurs keçirilir
    NATO mobile training team conducts course in Baku

    Лента новостей