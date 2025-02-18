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Мобильная тренинговая группа НАТО проводит курс в Баку

Мобильная тренинговая группа НАТО проводит курс в Баку В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны и НАТО на 2025 год, Мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме проводит в Баку курс на тему "Правовые аспекты во
Армия
18 февраля 2025 г. 20:11
Мобильная тренинговая группа НАТО проводит курс в Баку

В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны и НАТО на 2025 год, Мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме проводит в Баку курс на тему "Правовые аспекты военных операций".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Выступивший на открытии мероприятия начальник Правового управления Министерства обороны генерал-майор юстиции Эльчин Алиев рассказал о важности подобных мероприятий в расширении военного сотрудничества между Азербайджаном и НАТО. Было особо отмечено, что в ходе операций, проведенных за последние годы азербайджанской армией под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, были соблюдены все нормы и принципы международного права.

Генерал-майор Э.Алиев подчеркнул, что по поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова одной из приоритетных задач является доведение до сведения личного состава азербайджанской армии положений международного гуманитарного права и контроль за их соблюдением.

На курсе, организованном в Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны, будут изучены различные темы, связанные с привитием теоретических знаний по нормам НАТО в области международного гуманитарного права и права вооруженных конфликтов, в том числе возможностям применения полученных знаний в ходе служебной деятельности.

В заключение будут представлены брифинги по выполненным задачам и достигнутым целям, слушателям курса будут выданы сертификаты.

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Версия на английском языке ФотоNATO’s Mobile Training Team conducts course in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda NATO-nun mobil təlim qrupunun kursu keçirilir

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