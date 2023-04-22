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Мобильная тренинговая группа НАТО прибыла в Азербайджан

Мобильная тренинговая группа НАТО прибыла в Азербайджан В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны и НАТО на 2023 год, состоялась консультативная встреча по самооценочным учениям с участием военнослужащих Военно-воздушных сил (ВВС) и представителей Мобильной тр
Армия
22 апреля 2023 г. 11:25
Мобильная тренинговая группа НАТО прибыла в Азербайджан

В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между Министерством обороны и НАТО на 2023 год, состоялась консультативная встреча по самооценочным учениям с участием военнослужащих Военно-воздушных сил (ВВС) и представителей Мобильной тренинговой группы Командования ВВС НАТО в Рамштайне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны.

В первый день тренинга гостям была представлена информация по административным вопросам, а также брифинги о деятельности подразделения.

Затем участники курса были проинформированы о структуре, сценарии тренинга, поставленных задачах и целях. Мобильной тренинговой группой НАТО был проведен обучающий курс на тему "Использование вертолетов в операциях" и разъяснены темы, касающиеся оценочной деятельности.

Затем были выполнены различные подготовительные мероприятия по синдикатам.

В ходе мероприятия, проводимого в рамках Концепции оперативных возможностей, в соответствующих подразделениях ВВС были представлены брифинги по вопросам организации деятельности в соответствии со стандартами НАТО, обеспечения мер обороны и безопасности, а также по другим вопросам.

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Версия на английском языке ФотоAdvisory meeting with NATO delegation held in Baku 
Версия на азербайджанском языке ФотоNATO-nun mobil təlim qrupu Azərbaycana gəlib

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