​Мобильная учебная группа НАТО проводит в Баку курсы по "Планированию учений"

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Согласно "Программе сотрудничества по индивидуальному партнерству между министерством обороны Азербайджанской Республики и НАТО на 2016 год", Мобильная учебная группа Командования объединенных сил НАТО в Брунсуме (Королевство Нидерландов) проводит учебные курсы в Военной академии Вооруженных сил Азербайджана на тему "Планирование учений". Как сообщает Report, во время курсов, делегация НАТО представит личному составу лекции на следующие темы: "Командная и Силовая структура НАТО", "Процесс учений и программирования в НАТО", "Основные свойства планирования учений", "Концепции учений", "Планирование и подготовка учений", "Управление учениями". Также во время курсов в составе рабочих групп будут проводиться дискуссии и обмен мнением.

Курсы, в которых принимают участие военнослужащие из различных видов войск Вооруженных сил, продлятся до 14 июля.