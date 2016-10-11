Мобильная учебная группа НАТО проводит семинар в Баку

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Согласно "Программе сотрудничества по индивидуальному партнерству между министерством обороны Азербайджанской Республики и НАТО на 2016 год", Мобильная учебная группа командования объединенных сил НАТО в Брунсуме (Королевство Нидерландов) проводит семинар на тему "Основы материально-технического обеспечения".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, во время семинара делегация НАТО проинформирует участников об "Основах материально-технического обеспечения", "Планировании материально-технического обеспечения во время операций" и о других темах. Также во время семинара в составе рабочих групп будут проводиться дискуссии и обмен мнением.

В мероприятии принимают участие военнослужащие из различных видов войск Вооруженных сил.