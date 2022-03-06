О нас
Аудио новости

МО: Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Агдамском направлении

МО: Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Агдамском направлении 6 марта в 08:40 члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Хы
Армия
6 марта 2022 г. 11:41
МО: Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Агдамском направлении

6 марта в 08:40 члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Хыдырлы и Чухурмехля Агдамского района и пункт дислокации нашего подразделения.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Подразделениями нашей армии, дислоцированными на указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

Об инциденте было незамедлительно проинформировано командование российского миротворческого контингента и Совместный российско-турецкий мониторинговый центр.

В настоящее время ситуация на этих направлениях стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani Army positions in Aghdam district subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Ağdam istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub

Экслюзивные новости

Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
4 марта 2022 г. 16:10
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
4 марта 2022 г. 12:24
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
3 марта 2022 г. 10:17
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
2 марта 2022 г. 15:53
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
2 марта 2022 г. 13:00
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
1 марта 2022 г. 17:37
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
1 марта 2022 г. 16:14
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание Ветеран войны
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание "Ветеран войны"
1 марта 2022 г. 16:12
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
28 февраля 2022 г. 17:55
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
28 февраля 2022 г. 17:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi