МО: Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Агдамском направлении

6 марта в 08:40 члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Хы

6 марта в 08:40 члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Хыдырлы и Чухурмехля Агдамского района и пункт дислокации нашего подразделения.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Подразделениями нашей армии, дислоцированными на указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

Об инциденте было незамедлительно проинформировано командование российского миротворческого контингента и Совместный российско-турецкий мониторинговый центр.

В настоящее время ситуация на этих направлениях стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений.