МО: Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Агдамском направлении

6 марта в 08:40 члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Хыдырлы и Чухурмехля Агдамского района и пункт дислокации нашего подразделения.
Подразделениями нашей армии, дислоцированными на указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.
Об инциденте было незамедлительно проинформировано командование российского миротворческого контингента и Совместный российско-турецкий мониторинговый центр.
В настоящее время ситуация на этих направлениях стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений.