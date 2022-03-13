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МО: Никакой передислокации и передвижения Азербайджанской армии не осуществляется

МО: Никакой передислокации и передвижения Азербайджанской армии не осуществляется В последние дни в социальных сетях распространяются видеоролики и фотографии, отражающие передвижение различной техники, принадлежащей Азербайджанской армии.
Армия
13 марта 2022 г. 13:00
МО: Никакой передислокации и передвижения Азербайджанской армии не осуществляется

В последние дни в социальных сетях распространяются видеоролики и фотографии, отражающие передвижение различной техники, принадлежащей Азербайджанской армии.

Как передает Report со ссылкой на Минобороны, эти видео и фото являются старыми кадрами, снятыми во время Отечественной войны и различных прошедших учений.

"В настоящее время никакой передислокации и передвижения азербайджанской армии не осуществляется.

Дискуссии по этому вопросу приводят к формированию у общественности ошибочного представления, а также к разглашению военной и государственной тайны.

Призываем пользователей социальных сетей не поддаваться на подобные провокации, а также не распространять официально не подтвержденную информацию", - отмечает ведомство.

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Версия на азербайджанском языке MN: Sosial şəbəkələrdə ordumuzun texnikasının hərəkətinə aid video və fotolar köhnədir

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