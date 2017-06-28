МО: Ни военные, ни экономические, ни другие факторы не позволяют Армении нанести Азербайджану сильный удар

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ "Мысли министра обороны Армении Вигена Саркисяна о нанесении Азербайджану тяжелого удара и потере в последние 10 дней 8 человек из рядов азербайджанской армии мы встречаем с горькой иронией и сообщаем, что они не опираются ни на какие реальные факты, распространённые с целью пропаганды дилетантское выступление не что иное, как обман и бесстыдство".

Об этом Report сообщили в министерстве обороны в ответ на заявления министра обороны Армении Вигена Саркисяна о нанесении Азербайджану тяжелого удара и потере в последние 10 дней 8 человек из рядов азербайджанской армии.

"Эти слова министра обороны Армении мы встречаем с горькой иронией и сообщаем, что они не опираются ни на какие реальные факты, распространённое с целью пропаганды дилетантское выступление не что иное, как обман и бесстыдство. Ни военные, ни экономические, ни другие факторы не позволяют Армении нанести Азербайджану сильный удар. Азербайджанские солдаты и самая современная боевая техника и оружия в арсенале, имеющие разрушительную силу, способны предотвратить любую угрозу оккупанта, уничтожить его и восстановить нашу территориальную целостность. Что касается потерь, было бы целесообразно, чтобы В. Саркисян занимался случаями смерти в своей армии. Именно армянская сторона постоянно скрывает количество потерь на фронте и факты других смертей в армии. Вместо озвучивания подобных бессмысленных заявлений, выглядело бы более искренне, если бы В. Саркисян донес до общественности реальное количество потерь, понесенных армянами в результате ответных мер азербайджанской армии", - сказали в министерстве.