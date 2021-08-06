МО: Минобороны Армении пользуется различными методами для распространения ложной информации

"Утратившее авторитет Министерство обороны Армении пользуется различными методами для распространения ложной информации".
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
"Армянская пресса со слов местных жителей распространяет информацию о том, что якобы пожар произошел в результате взрыва, произошедшего вблизи государственной границы, после чего был открыт огонь в направлении Араздейен.
Мы заявляем, что эта информация безосновательна и является дезинформацией. Подразделения азербайджанской армии открывают огонь только в целях предотвращения провокаций противоположной стороны", - отметили в министерстве.