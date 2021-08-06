МО: Минобороны Армении пользуется различными методами для распространения ложной информации

"Утратившее авторитет Министерство обороны Армении пользуется различными методами для распространения ложной информации".

"Утратившее авторитет Министерство обороны Армении пользуется различными методами для распространения ложной информации".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Армянская пресса со слов местных жителей распространяет информацию о том, что якобы пожар произошел в результате взрыва, произошедшего вблизи государственной границы, после чего был открыт огонь в направлении Араздейен.

Мы заявляем, что эта информация безосновательна и является дезинформацией. Подразделения азербайджанской армии открывают огонь только в целях предотвращения провокаций противоположной стороны", - отметили в министерстве.