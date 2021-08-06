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МО: Минобороны Армении пользуется различными методами для распространения ложной информации

МО: Минобороны Армении пользуется различными методами для распространения ложной информации "Утратившее авторитет Министерство обороны Армении пользуется различными методами для распространения ложной информации".
Армия
6 августа 2021 г. 18:24
МО: Минобороны Армении пользуется различными методами для распространения ложной информации

"Утратившее авторитет Министерство обороны Армении пользуется различными методами для распространения ложной информации".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Армянская пресса со слов местных жителей распространяет информацию о том, что якобы пожар произошел в результате взрыва, произошедшего вблизи государственной границы, после чего был открыт огонь в направлении Араздейен.

Мы заявляем, что эта информация безосновательна и является дезинформацией. Подразделения азербайджанской армии открывают огонь только в целях предотвращения провокаций противоположной стороны", - отметили в министерстве.

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Версия на английском языке Azerbaijani MoD: Armenian Defense Ministry does not give up its ugly deeds
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN: "Ermənistan Müdafiə Nazirliyi öz çirkin əməllərindən əl çəkmir"

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