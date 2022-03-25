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Минобороны: Азербайджанская армия уточняет позиции без применения силы

Минобороны: Азербайджанская армия уточняет позиции без применения силы Распространяемые армянской стороной провокационные заявления о якобы имевших место боестолкновениях с применением БПЛА на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, и гибели военнослужащих являются ложными.
Армия
25 марта 2022 г. 11:32
Минобороны: Азербайджанская армия уточняет позиции без применения силы

Распространяемые армянской стороной провокационные заявления о якобы имевших место боестолкновениях с применением БПЛА на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, и гибели наших военнослужащих являются ложными.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Заявляем, что подразделения Азербайджанской армии продолжают процесс по уточнению местоположений позиций и пунктов дислокации без применения силы. Наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку", - отметили в оборонном ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке MN: "Azərbaycan Ordusu güc tətbiq etmədən mövqelərini dəqiqləşdirir"

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