Минобороны: Азербайджанская армия уточняет позиции без применения силы

Распространяемые армянской стороной провокационные заявления о якобы имевших место боестолкновениях с применением БПЛА на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, и гибели наших военнослужащих являются ложными.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
"Заявляем, что подразделения Азербайджанской армии продолжают процесс по уточнению местоположений позиций и пунктов дислокации без применения силы. Наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку", - отметили в оборонном ведомстве.