​Минобороны Азербайджана сделало заявление по поводу распространения в некоторых СМИ видеокадров с передвижением военной техники

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджана сделала заявление по поводу распространения в некоторых электронных средствах массовой информации и социальных сетях видеокадров с передвижением военной техники и живой силы.

Как сообщает Report, министерство официально заявило, что изменение места дислокации воинских частей, боевой техники, личного состава и других военных элементов, а также их замена и обновление входит в компетенцию командования Вооруженных сил и осуществляется в соответствии с заранее утвержденным планом: "В соответствии с приказом министра обороны и распоряжением начальника генштаба Вооруженных сил, воинские части и соединения поднимаются по тревоге и выводятся на плановые учения с целью проверки их боевой готовности и маневренных возможностей".