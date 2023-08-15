О нас

МО Азербайджана опровергло утверждения об обстреле наблюдателей и автомобилей Евросоюза

МО Азербайджана опровергло утверждения об обстреле наблюдателей и автомобилей Евросоюза В армянских информационных ресурсах распространилась информация о том, что 15 августа в 12:20 на территории населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района подразделения Азербайджанской армии якобы подвергли обстрелу наблюдателей Европейского союза
Армия
15 августа 2023 г. 16:07
МО Азербайджана опровергло утверждения об обстреле наблюдателей и автомобилей Евросоюза

Информация, распространённая на армянских медиаресурсах о том, что якобы 15 августа примерно в 12:20 в районе населённого пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подразделениями Азербайджанской Армии был открыт огонь в направлении наблюдателей Европейского союза и их автомобиля, не соответствует действительности, и является очередной дезинформацией противника.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сообщается, что азербайджанской стороне заранее предоставляется время пребывания наблюдателей ЕС в Армении в направлении условной границы, их маршрут движения, координаты на территории, а также марка и регистрационные знаки автомобилей.

Подразделения Азербайджанской Армии информированы о поездках представителей миссии.

По этой причине возникновение такой ситуации, как утверждает Министерство обороны Армении, с теоретической и практической точки зрения невозможно.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN Avropa İttifaqının müşahidəçiləri və avtomobilinə atəş açılması barədə iddiaları təkzib edib

Самое важное

В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
15 августа 2023 г. 16:51
В Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
ФотоВ Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
15 августа 2023 г. 15:24
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Баку
15 августа 2023 г. 14:09
Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
ВидеоСозданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
15 августа 2023 г. 11:52
Эксперт в области межправа Родни Диксон: Эмоциональный доклад Окампо в корне ошибочен
Эксперт в области межправа Родни Диксон: Эмоциональный доклад Окампо в корне ошибочен
14 августа 2023 г. 21:03
Минобороны: Наблюдается активность незаконных армянских вооруженных формирований
Минобороны: Наблюдается активность незаконных армянских вооруженных формирований
14 августа 2023 г. 18:39
Нахчыванские НПО обратились к международной общественности
Нахчыванские НПО обратились к международной общественности
14 августа 2023 г. 16:42
В МИД Азербайджана осудили теракт в Иране
В МИД Азербайджана осудили теракт в Иране
14 августа 2023 г. 14:12
Акиф Исламзаде награжден орденом Шохрат
Акиф Исламзаде награжден орденом "Шохрат"
14 августа 2023 г. 14:12
​​​​​​Омбудсмен сделала заявление о проводимой Арменией политике ненависти к Азербайджану
​​​​​​Омбудсмен сделала заявление о проводимой Арменией политике ненависти к Азербайджану
14 августа 2023 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi