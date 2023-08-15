МО Азербайджана опровергло утверждения об обстреле наблюдателей и автомобилей Евросоюза

В армянских информационных ресурсах распространилась информация о том, что 15 августа в 12:20 на территории населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района подразделения Азербайджанской армии якобы подвергли обстрелу наблюдателей Европейского союза

Информация, распространённая на армянских медиаресурсах о том, что якобы 15 августа примерно в 12:20 в районе населённого пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подразделениями Азербайджанской Армии был открыт огонь в направлении наблюдателей Европейского союза и их автомобиля, не соответствует действительности, и является очередной дезинформацией противника.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сообщается, что азербайджанской стороне заранее предоставляется время пребывания наблюдателей ЕС в Армении в направлении условной границы, их маршрут движения, координаты на территории, а также марка и регистрационные знаки автомобилей.



Подразделения Азербайджанской Армии информированы о поездках представителей миссии.



По этой причине возникновение такой ситуации, как утверждает Министерство обороны Армении, с теоретической и практической точки зрения невозможно.