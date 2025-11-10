Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Мирзабейли: Концепция "сильное государство – сильная армия" стала реальностью

    Армия
    • 10 ноября, 2025
    • 14:08
    Военный парад, посвященный 5-й годовщине Победы в Отечественной войне, является демонстрацией мощи Азербайджанского государства и армии.

    Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Эльчин Мирзабейли.

    Он подчеркнул, что этот парад стал наглядным доказательством того, что Азербайджан утвердил себя как региональный центр силы в современных геополитических условиях: "Концепция "сильное государство – сильная армия", сформированная под руководством президента Ильхама Алиева, уже не просто военно-политическая доктрина, а реальность. После Победы в 44-дневной Отечественной войне военный потенциал Азербайджана вышел на качественно новый уровень. Парад в Баку стал визуальным и стратегическим выражением этого перехода. За последние пять лет Азербайджанская армия получила не только новые системы вооружения, но и провела реформы в управлении, командовании, контроле и разведке".

    По его словам, продемонстрированные на параде беспилотники отечественного производства, артиллерийские системы, бронетехника и высокоточные средства поражения показывают, что Азербайджан уже перешел от статуса импортера оружия к статусу регионального производителя вооружения: "Военный парад в Баку можно представить не только как демонстрацию перехода военной мощи нашей страны на новый этап, но и как мероприятие, несущее очень важное политическое послание".

    Мирзабейли также напомнил выступление президента Ильхама Алиева во время парада: "Глава государства подчеркнул, что Азербайджан - это государство, не претендующее на чужие земли, но решительное в защите своей территориальной целостности".

    Военный парад в Баку, по мнению депутата, продемонстрировал, что Азербайджан является гарантом мира в регионе, носителем реальной силы и символом стабильности: "Реалии современного периода показывают, что быть сильным государством - это не только обладать экономической и военной мощью, но и сочетать в себе национальный дух, стратегическое мышление и миссию лидерства".

    Отечественная война Путь к Победе депутат Военный парад Эльчин Мирзабейли
