Миротворческое подразделение ВС Азербайджана обеспечивает безопасность аэропорта Кабула

Миротворческое подразделение Вооруженных сил Азербайджана в составе из 120 человек совместно с силами братской Турции продолжает выполнять свои служебные обязанности в целях обеспечения безопасности международного аэропорта Кабул в Афганистане.

Миротворческое подразделение Вооруженных сил Азербайджана в составе из 120 человек совместно с силами братской Турции продолжает службу в целях обеспечения безопасности международного аэропорта Кабул в Афганистане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"Мы находимся в постоянном контакте с нашими миротворцами, морально-психологическое состояние личного состава находится на высоком уровне. Оперативная ситуация внимательно отслеживается в координации с турецкими силами", - сообщили в МО.