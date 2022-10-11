Минуло два года со дня очередного ракетного обстрела армянами Гянджи

Минуло два года с тех пор, как Гянджа, второй по величине город Азербайджана, в ходе Отечественной войны в очередной раз подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Армении.

Минуло два года с тех пор, как Гянджа, второй по величине город Азербайджана, в ходе Отечественной войны в очередной раз подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Армении.

Report напоминает, что 11 октября 2020 года около 02.00 Гянджа подверглась атаке баллистическими ракетами.

Несмотря на введение с 10 октября режима гуманитарного прекращения огня, армянская армия продолжала интенсивный обстрел населенных пунктов Азербайджана. Армения в очередной раз нацелилась на мирных жителей древнего города Гянджи. В результате ракетного обстрела противником многоквартирных жилых домов погибли 9 человек, в том числе 4 женщины, 35 получили ранения. Позже один из раненых скончался в больнице.

Кроме того, были повреждены более 10 многоквартирных домов и более 100 объектов различного назначения. В связи с обстрелом Гянджи в Генеральной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. АР Момент ракетного обстрела Гянджи зафиксировала камера наблюдения Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что за время Второй Карабахской войны Вооруженные силы Армении обстреливали Гянджу в общей сложности 5 раз (4, 5, 8, 11, 17 октября). В результате 26 человек погибли, 175 получили ранения, нанесен серьезный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам.

Напомним, что во Второй Карабахской войне в результате военной агрессии Армении погибли 93 мирных жителя, включая 12 детей и 27 женщин, 454 гражданских лица получили ранения, в общей сложности было повреждено 12 292 жилых и нежилых помещения, 288 транспортных средств, нанесен ущерб 1 018 фермерским хозяйствам.