Минобороны: Военнослужащие не привлекаются к выполнению служебных задач под открытым небом из-за аномальной жары

Минобороны: Военнослужащие не привлекаются к выполнению служебных задач под открытым небом из-за аномальной жары

В связи с аномальной жарой, наблюдаемой в последнее время, в воинских частях, соединениях и объединениях, а также в специальных учебных заведениях были проведены мероприятия по предотвращению случаев теплового и солнечного удара среди военнослужащих азербайджанской армии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Организован систематический и усиленный контроль за соблюдением мер по защите военнослужащих от теплового и солнечного удара, проведением профилактических мероприятий, оказанием медицинской помощи и санитарно-просветительской работы.

Мероприятия по боевой подготовке проводятся преимущественно в тени, военнослужащие не привлекаются к выполнению служебных задач под открытым небом.

В солдатских казармах, столовых, медицинских пунктах, служебных и административных помещениях установлены кондиционеры, осуществляется контроль за обеспечением двусторонней циркуляции воздуха во всех помещениях.

Кроме того, в воинских частях обустроены душевые с прохладной водой и созданы дополнительные пункты водоснабжения, личный состав обеспечен питьевой водой и индивидуальными флягами.