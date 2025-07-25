О нас

Минобороны: Военнослужащие не привлекаются к выполнению служебных задач под открытым небом из-за аномальной жары

Минобороны: Военнослужащие не привлекаются к выполнению служебных задач под открытым небом из-за аномальной жары Минобороны: Военнослужащие не привлекаются к выполнению служебных задач под открытым небом из-за аномальной жары
Армия
25 июля 2025 г. 17:53
Минобороны: Военнослужащие не привлекаются к выполнению служебных задач под открытым небом из-за аномальной жары

В связи с аномальной жарой, наблюдаемой в последнее время, в воинских частях, соединениях и объединениях, а также в специальных учебных заведениях были проведены мероприятия по предотвращению случаев теплового и солнечного удара среди военнослужащих азербайджанской армии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Организован систематический и усиленный контроль за соблюдением мер по защите военнослужащих от теплового и солнечного удара, проведением профилактических мероприятий, оказанием медицинской помощи и санитарно-просветительской работы.

Мероприятия по боевой подготовке проводятся преимущественно в тени, военнослужащие не привлекаются к выполнению служебных задач под открытым небом.

В солдатских казармах, столовых, медицинских пунктах, служебных и административных помещениях установлены кондиционеры, осуществляется контроль за обеспечением двусторонней циркуляции воздуха во всех помещениях.

Кроме того, в воинских частях обустроены душевые с прохладной водой и созданы дополнительные пункты водоснабжения, личный состав обеспечен питьевой водой и индивидуальными флягами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan Army takes measures due to abnormal heat
Версия на азербайджанском языке MN: Anomal istilərlə əlaqədar Azərbaycan Ordusunda bir sıra tədbirlər görülür

Другие новости из категории

Военные пилоты выполнили учебно-тренировочные полеты
Военные пилоты выполнили учебно-тренировочные полеты
25 июля 2025 г. 17:23
Взятый в плен во время Отечественной войны: Армяне подвергали меня пыткам
Взятый в плен во время Отечественной войны: Армяне подвергали меня пыткам
25 июля 2025 г. 14:30
Представители ВВС Азербайджана и Болгарии провели экспертную встречу в Баку
Представители ВВС Азербайджана и Болгарии провели экспертную встречу в Баку
24 июля 2025 г. 13:03
Министр обороны Азербайджана принял начальника Генштаба ВС Италии
Министр обороны Азербайджана принял начальника Генштаба ВС Италии
24 июля 2025 г. 12:22
В Баку состоялась встреча начальников генеральных штабов Азербайджана и Италии
ФотоВ Баку состоялась встреча начальников генеральных штабов Азербайджана и Италии
23 июля 2025 г. 19:10
Азербайджан подписал ряд соглашений в рамках IDEF 2025
ФотоАзербайджан подписал ряд соглашений в рамках "IDEF 2025"
23 июля 2025 г. 17:37
Министр: ОТГ - стратегическая возможность для расширения военно-технического сотрудничества
Министр: ОТГ - стратегическая возможность для расширения военно-технического сотрудничества
23 июля 2025 г. 17:24
В Стамбуле обсуждены новые перспективы азербайджано-пакистанского военного сотрудничества
ФотоВ Стамбуле обсуждены новые перспективы азербайджано-пакистанского военного сотрудничества
23 июля 2025 г. 17:11
Министр обороны Азербайджана провел встречу в рамках визита в Турцию
Министр обороны Азербайджана провел встречу в рамках визита в Турцию
23 июля 2025 г. 11:25
Минобороны Азербайджана подписало с компанией Baykar Договор о логистике и поставках
Минобороны Азербайджана подписало с компанией Baykar "Договор о логистике и поставках"
22 июля 2025 г. 21:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi