Минобороны: В воинской части состоялись командно-штабные учения

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, в Н-ской воинской части были проведены командно-штабные учения.

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, в Н-ской воинской части были проведены командно-штабные учения.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На начальном этапе учений подразделения были выведены в районы проведения учений по сигналу тревоги. После получения уточнённых задач были выполнены действия по приведению войск в различные степени боевой готовности.

Затем были осуществлены мероприятия по маскировке подразделений, а также организованы оборона и охрана.

Все поставленные задачи подразделениями были выполнены точно и в установленный срок.