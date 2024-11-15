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Минобороны: В воинской части состоялись командно-штабные учения

Минобороны: В воинской части состоялись командно-штабные учения В соответствии с планом подготовки на 2024 год, в Н-ской воинской части были проведены командно-штабные учения.
Армия
15 ноября 2024 г. 16:25
Минобороны: В воинской части состоялись командно-штабные учения

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, в Н-ской воинской части были проведены командно-штабные учения.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На начальном этапе учений подразделения были выведены в районы проведения учений по сигналу тревоги. После получения уточнённых задач были выполнены действия по приведению войск в различные степени боевой готовности.

Затем были осуществлены мероприятия по маскировке подразделений, а также организованы оборона и охрана.

Все поставленные задачи подразделениями были выполнены точно и в установленный срок.

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Версия на английском языке ФотоMilitary unit of Azerbaijani Army conducts command-staff exercise
Версия на азербайджанском языке ФотоKomanda-qərargah təlimi: Bölmələrin ərazidə maskalanması, müdafiənin təşkili fəaliyyətləri icra edilib

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