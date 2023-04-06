Минобороны Турции: Мы передали Азербайджану 20 машин для разминирования MEMATT

Турция передала Азербайджану 20 машин для разминирования MEMATT.

Турция передала Азербайджану 20 машин для разминирования MEMATT.

Об этом командированному в Джебраил сотруднику Report сказал представитель Министерства национальной обороны Турции Ясин Арслан.

По его словам, механическая машина для разминирования MEMATT управляется с расстояния 500 метров.

Арслан также сообщил, что азербайджанские специалисты прошли обучение, чтобы правильно пользоваться техникой: "MEMATT используется во всех освобожденных от оккупации районах. В настоящее время интенсивные работы по разминированию продолжаются в Агдаме и Физули".