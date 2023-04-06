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Минобороны Турции: Мы передали Азербайджану 20 машин для разминирования MEMATT

Минобороны Турции: Мы передали Азербайджану 20 машин для разминирования MEMATT Турция передала Азербайджану 20 машин для разминирования MEMATT.
Армия
6 апреля 2023 г. 15:41
Минобороны Турции: Мы передали Азербайджану 20 машин для разминирования MEMATT

Турция передала Азербайджану 20 машин для разминирования MEMATT.

Об этом командированному в Джебраил сотруднику Report сказал представитель Министерства национальной обороны Турции Ясин Арслан.

По его словам, механическая машина для разминирования MEMATT управляется с расстояния 500 метров.

Арслан также сообщил, что азербайджанские специалисты прошли обучение, чтобы правильно пользоваться техникой: "MEMATT используется во всех освобожденных от оккупации районах. В настоящее время интенсивные работы по разминированию продолжаются в Агдаме и Физули".

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Версия на английском языке ФотоTurkish MoD: We have delivered 20 MEMATT minesweepers to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə MN: "İndiyədək Azərbaycana 20 MEMATT minatəmizləyən maşın təhvil vermişik"

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