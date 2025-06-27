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Минобороны: Развивается военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией

Минобороны: Развивается военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией Минобороны: Развивается военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией
Армия
27 июня 2025 г. 12:52
Минобороны: Развивается военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией

Начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев, находящийся с визитом в Турции, вместе с возглавляемой им делегацией наблюдал за международными учениями "Защитник мира - 2025" в Стамбуле.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

Отмечается, что затем прибывший в Конью Велиев принял участие в Дне высокоуровневых наблюдателей международных учений "Анатолийский орел - 2025".

Гостям была предоставлена подробная информация о процессе планирования учений, сценарии, целях и последовательности выполнения задач.

В учениях "Анатолийский орел - 2025" задействованы группа пилотов и технический персонал ВВС Азербайджана, а также авиационные средства.

В рамках визита Керим Велиев встретился с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером, начальником Генерального штаба Вооруженных сил генералом армии Метином Гюраком и ректором Университета национальной обороны профессором Эрханом Афьонджу.

В ходе встреч обсуждались перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, основанного на взаимном доверии и поддержке. Было отмечено, что наш стратегический союз построен на отношениях дружбы и братства.

Стороны провели обмен мнениями о текущем состоянии и расширении сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке MN: Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığı inkişaf etdirilir

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