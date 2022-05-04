В азербайджанском секторе Каспия обнаружено шесть корабельных мин

В ходе территориальной разведки азербайджанского сектора Каспийского моря, проводившейся филиалом UMID BABEK OPERATING COMPANY, на глубине до 60 метров были обнаружены неопознанные объекты.

В ходе территориальной разведки азербайджанского сектора Каспийского моря, проводившейся филиалом UMID BABEK OPERATING COMPANY, на глубине до 60 метров были обнаружены неопознанные объекты.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

"в ходе осмотра акватории специалистами и экипажами судов ВМС обнаружены шесть больших корабельных якорных мин (КБ-1), которые были сброшены в воду без полного соблюдения стандартов минирования во времена бывшего ССР. С 9 мая текущего года в зависимости от погодных условий планируется во взаимодействии с другими госучреждениями и с соблюдением мер безопасности обезвредить обнаруженные мины и продолжить поисковые мероприятия.

Район обнаружения мин временно закрыт для судоходства по соображениям безопасности. Работы гражданского назначения в азербайджанском секторе Каспийского моря продолжаются в обычном режиме", - отметили в министерстве.