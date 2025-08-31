Минобороны: Почтена память шехидов 44-дневной Отечественной войны

    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    В Армейском центре идеологии и культуры имени Ази Асланова состоялось мероприятие, посвященное памяти подполковника Яшара Садыгова и рядового Мираги Алиева, ставших шехидами в борьбе за территориальную целостность Азербайджана в ходе 44-дневной Отечественной войны, а также рядового Мухаммеда Гараева, погибшего 12 мая 2023 года в результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении.

    Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны.

    В мероприятии приняли участие сотрудники ведомства, представители общественности, члены семей шехидов, их родственники и боевые товарищи.

    Отмечается, что сначала минутой молчания почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и всех, кто стал шехидами, защищая Родину. Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

    Выступающие на памятной церемонии рассказали о коротком, но славном жизненном и боевом пути подполковника Я. Садыгова, рядовых М. Алиева и М. Гараева. Боевые товарищи поделились своими воспоминаниями о них с участниками церемонии.

    Затем были продемонстрированы документальные фильмы, посвященные нашим шехидам.

    В заключение члены семей и родственники шехидов выразили благодарность президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, а также руководству Министерства обороны за проявленное внимание и заботу.

