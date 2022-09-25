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Минобороны опровергло сообщения о ранении азербайджанских военнослужащих

Минобороны опровергло сообщения о ранении азербайджанских военнослужащих Министерство обороны Азербайджана опровергло распространившуюся в армянских СМИ информацию о ранении азербайджанских военнослужащих.
Армия
25 сентября 2022 г. 18:32
Минобороны опровергло сообщения о ранении азербайджанских военнослужащих

"Распространенная в армянском сегменте социальных сетей информация о якобы провокационных обстрелах со стороны подразделений Азербайджанской армии в направлении Басаркечярского района и ранении наших военнослужащих, несущих боевое дежурство, в результате ответного огня армянских военных, не отражает действительности и полностью ложная".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Это очередная информационная провокация противоположной стороны. Мы категорически опровергаем эту информацию. Потерь и пострадавших среди боевой техники и личного состава нет", - отметили в оборонном ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке MN: Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçularının xəsarət alması barədə məlumatlar yalandır

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