Минобороны и Военная прокуратура подписали план совместной деятельности

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Подписан план совместной деятельности между Министерством обороны и Военной прокуратурой Республики с целью укрепления правопорядка и военной дисциплины, а также предотвращения случаев преступления в Азербайджанской армии в 2019-ом году.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно плану, определены время и место проведения предусмотренных мероприятий, а также ответственные лица.

В ходе встреч, которые предстоит провести в течение года в объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военных учебных заведениях, с военнослужащими будут проводиться соответствующие мероприятия, направленные на повышение правовых знаний личного состава, укрепление дисциплины и правопорядка, а также устранение имеющихся проблем.