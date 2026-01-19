Минобороны и Госкомитет по работе с религиозными организациями расширяют сотрудничество

Министерство обороны Азербайджана и Государственный комитет по работе с религиозными организациями подписали совместный план мероприятий на 2026 год.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, документ направлен на расширение сотрудничества между двумя ведомствами.

Документом определены места, сроки исполнения и ответственные лица для проведения совместных мероприятий в видах войск (сил), объединениях, соединениях и воинских частях, подчиненных Министерству обороны, а также в специальных учебных заведениях.

Основная цель подписания документа - пропаганда нравственно-моральных ценностей среди военнослужащих, усиление мер борьбы с религиозным радикализмом, формирование здорового мировоззрения и повышение координации в сфере отношений между государством и религией.

В соответствии с совместным планом мероприятий, в Азербайджанской Армии предусмотрено проведение просветительских встреч, семинаров, тренингов и других профилактических мероприятий.