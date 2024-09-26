Минобороны и "Азерсилах" подписали Меморандум о взаимопонимании

26 сентября, в рамках выставок ADEX-2024 и Securex Caspian, между Министерством обороны Азербайджана и Закрытым акционерным обществом "Холдинг оборонной промышленности "Азерсилах", подведомственным Министерству оборонной промышленности, был подписан Мемор

26 сентября, в рамках выставок ADEX-2024 и Securex Caspian, между Министерством обороны Азербайджана и Закрытым акционерным обществом "Холдинг оборонной промышленности "Азерсилах", подведомственным Министерству оборонной промышленности, был подписан Меморандум о взаимопонимании по осуществлению совместной деятельности и налаживанию взаимного сотрудничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Меморандум направлен на сотрудничество между учреждениями в рамках их полномочий и сфер деятельности для установления и развития взаимовыгодных, долгосрочных, эффективных связей, а также на организацию скоординированной деятельности в этом направлении.