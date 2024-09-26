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Минобороны и "Азерсилах" подписали Меморандум о взаимопонимании

Минобороны и "Азерсилах" подписали Меморандум о взаимопонимании 26 сентября, в рамках выставок ADEX-2024 и Securex Caspian, между Министерством обороны Азербайджана и Закрытым акционерным обществом "Холдинг оборонной промышленности "Азерсилах", подведомственным Министерству оборонной промышленности, был подписан Мемор
Армия
26 сентября 2024 г. 15:24
Минобороны и Азерсилах подписали Меморандум о взаимопонимании

26 сентября, в рамках выставок ADEX-2024 и Securex Caspian, между Министерством обороны Азербайджана и Закрытым акционерным обществом "Холдинг оборонной промышленности "Азерсилах", подведомственным Министерству оборонной промышленности, был подписан Меморандум о взаимопонимании по осуществлению совместной деятельности и налаживанию взаимного сотрудничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Меморандум направлен на сотрудничество между учреждениями в рамках их полномочий и сфер деятельности для установления и развития взаимовыгодных, долгосрочных, эффективных связей, а также на организацию скоординированной деятельности в этом направлении.

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Версия на английском языке Azerbaijan Defense Ministry and Azersilah Defence Industry Holding ink MoU
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi ilə “Azərsilah” Müdafiə Sənayesi Holdinqi” QSC arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

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