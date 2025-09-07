Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
Армия
- 07 сентября, 2025
- 15:50
Министерство обороны Азербайджана представило обзор по итогам деятельности за прошедшую неделю.
Report со ссылкой на ведомство представляет видеоматериал:
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
Последние новости
16:39
Стала известна причина обрушения дома в Гяндже - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
16:38
В Джалилабаде построят новые здания для трех школНаука и образование
16:28
Состояние троих пострадавших накануне в ДТП в Газахе остается тяжелымПроисшествия
16:01
Южная Корея договорилась с США об освобождении задержанных рабочихДругие страны
15:50
Видео
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзорАрмия
15:42
Зеленский сообщил о 4 погибших и более 40 раненых при российских обстрелах УкраиныДругие
15:24
IDEA освободила черного грифа, занесенного в "Красную книгу"Экология
15:17
МИД: Дания не готова признать Государство ПалестинаДругие страны
15:06