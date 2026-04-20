Минобороны Азербайджана сообщило о начале учебного сбора военнообязанных
20 апреля, 2026
14:07
В воинской части N Сил специального назначения начался очередной учебный сбор с привлечением группы военнообязанных.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Сообщается, что на начальном этапе сборов, проводимых совместно с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу, личный состав прошел регистрацию.
Военнообязанным, прошедшим медосмотр, выдали военную форму и необходимые средства обеспечения.
