Минобороны Азербайджана сообщило о начале учебного сбора военнообязанных

В воинской части N Сил специального назначения начался очередной учебный сбор с привлечением группы военнообязанных.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сообщается, что на начальном этапе сборов, проводимых совместно с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу, личный состав прошел регистрацию.

Военнообязанным, прошедшим медосмотр, выдали военную форму и необходимые средства обеспечения.