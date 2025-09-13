Минобороны призывает граждан соблюдать запрет на встречи с новобранцами

Минобороны Азербайджана вновь призывает граждан соблюдать временный запрет на встречи с новобранцами в воинских частях.

Как сообщает Report, в оборонном ведомстве Азербайджана напомнили, что запрет был введен на фоне роста случаев заражения сезонными вирусными инфекциями в стране и преследует цель защитить здоровье молодых солдат, недавно приступивших к службе.

Отмечается, что благодаря эффективным профилактическим мерам респираторные заболевания, включая грипп, в воинских частях не распространились.

"Мы вновь просим родителей молодых солдат, а также всех граждан с пониманием отнестись к вопросу о здоровье наших военнослужащих и воздержаться от посещения воинских частей. После снятия указанных ограничений общественности будет предоставлена дополнительная информация", - отметили в Минобороны.

Стоит отметить, что ведомство уже неоднократно обращалось к гражданам с подобным призывом.