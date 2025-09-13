Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Минобороны призывает граждан соблюдать запрет на встречи с новобранцами

    Армия
    • 13 сентября, 2025
    • 13:54
    Минобороны Азербайджана вновь призывает граждан соблюдать временный запрет на встречи с новобранцами в воинских частях.

    Как сообщает Report, в оборонном ведомстве Азербайджана напомнили, что запрет был введен на фоне роста случаев заражения сезонными вирусными инфекциями в стране и преследует цель защитить здоровье молодых солдат, недавно приступивших к службе.

    Отмечается, что благодаря эффективным профилактическим мерам респираторные заболевания, включая грипп, в воинских частях не распространились.

    "Мы вновь просим родителей молодых солдат, а также всех граждан с пониманием отнестись к вопросу о здоровье наших военнослужащих и воздержаться от посещения воинских частей. После снятия указанных ограничений общественности будет предоставлена дополнительная информация", - отметили в Минобороны.

    Стоит отметить, что ведомство уже неоднократно обращалось к гражданам с подобным призывом.

    Минобороны Азербайджана новобранцы сезонные заболевания ограничения
    MN hərbi hissələrdə görüşə müvəqqəti məhdudiyyətlə bağlı vətəndaşlara yenidən müraciət edib

