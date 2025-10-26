Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

Бакинский суд вынес приговор обвиняемому в попытке теракта у синагоги Происшествия

Пшидач: Зеленский должен приехать в Варшаву для встречи с Навроцким Другие страны

В Севастополе из-за опрокидывания крана погибли два человека В регионе

В Чехии пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком Другие страны

Фото На сайте IJF опубликована статья о проведении чемпионата мира по дзюдо в Азербайджане Индивидуальные

Фото Узбекистан и США обсудили подготовку к вашингтонскому саммиту "C5+1" В регионе

В Москве в ходе рейда в хостеле задержаны более 370 мигрантов В регионе

Израиль против участия турецких миротворцев в операции в Газе Другие страны