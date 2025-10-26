Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
Армия
- 26 октября, 2025
- 22:00
Министерство обороны Азербайджана в воскресенье представило обзор событий прошлой недели в виде информационного видеоролика.
Report со ссылкой на ведомство представляет видеоматериал:
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
Последние новости
19:32
Бакинский суд вынес приговор обвиняемому в попытке теракта у синагогиПроисшествия
19:31
Пшидач: Зеленский должен приехать в Варшаву для встречи с НавроцкимДругие страны
19:26
В Севастополе из-за опрокидывания крана погибли два человекаВ регионе
19:14
В Чехии пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовикомДругие страны
18:59
Фото
На сайте IJF опубликована статья о проведении чемпионата мира по дзюдо в АзербайджанеИндивидуальные
18:40
Фото
Узбекистан и США обсудили подготовку к вашингтонскому саммиту "C5+1"В регионе
18:39
В Москве в ходе рейда в хостеле задержаны более 370 мигрантовВ регионе
18:26
Израиль против участия турецких миротворцев в операции в ГазеДругие страны
18:19