Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
Армия
- 09 ноября, 2025
- 20:03
Министерство обороны Азербайджана опубликовало обзор деятельности за прошедшую неделю.
Report со ссылкой на ведомство представляет видеоматериал:
