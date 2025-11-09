Фото Еще один азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль на VI Играх исламской солидарности – ОБНОВЛЕНО-4 Карабах

Бессент: экономический рост США может сократиться вдвое при продолжении шатдауна Другие страны

СМИ: BBC собирается извиниться за фальсификацию речи Трампа Другие страны

Видео Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор Армия

В Индийском океане пропали без вести сотни мигрантов Другие страны

На Тенерифе из-за мощных волн пострадали 15 человек Другие страны

СМИ: На Филиппинах из-за супертайфуна погибли два человека Другие страны

Азербайджанский судья-инспектор получил назначение на матч отборочного этапа ЧМ-2026 Футбол